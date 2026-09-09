Грузия экстрадировала в США россиянина по делу о кибермошенничестве

36-летнего Сергя Филимонова экстрадировали из Грузии в США по обвинению в кибермошенничестве. Об этом сообщили в американском Минюсте.

Веб-разработчику предъявлены обвинения в Северном округе штата Джорджия по делу о сговоре с целью банковского и электронного мошенничества, краже личности при отягчающих обстоятельствах, а также использовании фальшивых устройств доступа.

По данным следствия, господин Филимонов разработал и поддерживал инфраструктуру сложной фишинговой схемы: создавал поддельные сайты банков, закупал рекламу в поисковиках для перенаправления пользователей и управлял базой данных более чем с 5 тыс. украденных учетных записей.

Преступники использовали полученные логины и пароли для несанкционированного входа в аккаунты и хищения средств у граждан и компаний. Общий ущерб оценивается в миллионы долларов. В случае признания вины Сергею Филимонову грозит наказание от 2 до 175 лет лишения свободы, добавили в ведомстве.