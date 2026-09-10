Вредоносное ПО помогло хакерам взломать российские компании в 65% случаев

“Ъ” ознакомился с отчетом ИБ-вендора Positive Technologies об угрозах, обнаруженных в сетях российских компаний. Из него следует, что в первом полугодии 2026 года вредоносное ПО использовалось в 65% успешных атак. С его помощью злоумышленники проникают в инфраструктуру и закрепляются в ней, развивают атаку до полной компрометации критически важных систем.

В Positive Technologies также подчеркнули, что среди применяемых злоумышленниками инструментов особенно заметной угрозой стали документы Microsoft Office. Они занимают 26% от всех способов «доставки вредоносного ПО». Также использование злоумышленниками «штатных и не относящихся к вредоносным инструментов» усложняет обнаружение атак, может маскироваться под обычную активность сотрудников. На такие потенциально опасные инструменты пришлось 8% всех обнаружений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заразительный пример».