Общая стоимость изъятых в 2026 году активов оценивается в 980 млрд рублей

Адвокатское бюро NSP («Некторов, Савельев и партнеры») проанализировало практику арбитражных судов и московских судов общей юрисдикции по изъятию частных активов в пользу государства. Как следует из этого обзора (есть у “Ъ”), в 2026 году общая стоимость изъятых активов заметно ниже, чем годом ранее. По итогам января—августа этот показатель составил 980 млрд руб. против примерно 2 трлн руб. за аналогичный период 2025-го (всего за прошлый год — 3,1 трлн руб.).

Как следует из обзора, тренды в практике национализации несколько изменились. Среди позитивных изменений NSP отмечает принятие закона о сроках давности при оспаривании сделок приватизации. При этом повышается роль антикоррупционных исков — их количество, по подсчетам NSP, выросло до 54 за январь—август этого года против 45 за весь 2025 год и 13 исков в 2024-м.

Подробнее — в материале «Ъ» «Активы пошли другим путем».