«Енисей» вышел в следующий раунд Кубка России после победы в серии пенальти

«Енисей» вышел в пятый раунд Кубка России по футболу сезона 2026/2027. Красноярцы в гостях одолели майкопскую «Дружбу», выступающую в дивизионе Б Второй лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Нападающий красноярцев Владислав Луташев открыл счет на 67-й минуте, добив мяч в сетку после того, как он отлетел от штанги после первого удара красноярцев в этой атаке. Но футболистам из Адыгеи удалось сравнять счет за несколько минут до финального свистка. В итоге «Енисей» оказался сильнее в серии пенальти — 5:4.

Следующий соперник сибиряков в Кубке России — «Калуга», идущая на последнем месте в группе «Золото» Второй лиги.

Валерий Лавский