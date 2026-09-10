ЛДПР подала иск о снятии «Яблока» с выборов в томскую областную думу

Региональное отделение (РО) ЛДПР в Томской области обратилось в Томский областной суд с иском о снятии партии «Яблоко» с выборов в законодательную думу региона. О предстоящем судебном разбирательстве сообщили в РО «Яблока».

Рассмотрение дела состоится 11 сентября. Согласно карточке дела, ответчиком по иску выступает РО «Яблока», заинтересованным лицом — областная избирательная комиссия. По данным ответчика, «аргументы иска практически полностью повторяют доводы, которыми пользовались против федерального списка “Яблока”».

Выборы в томскую областную думу пройдут с 18 по 20 сентября одновременно с выборами в Госдуму РФ. 21 депутат избирается по партспискам, 21 — в одномандатных округах. 8 августа облизбирком зарегистрировал партсписок «Яблока» из 12 человек. В его общеобластную часть вошли экс-депутаты городской думы Томска Василий Еремин и Евгений Каверзин.

В настоящее время только в Томской и Новгородской областях партия сохраняет шансы на участие в выборах в региональные парламенты по партспискам.

Валерий Лавский