Трамп: США превзошли ОПЕК в нефтедобыче

США после заключения нефтяной сделки с Венесуэлой «стали мощнее» в вопросе нефтедобычи, чем ОПЕК, заявил американский президент Дональд Трамп. Он сказал это выступлении в Далласе, где проходит национальный съезд Республиканской партии перед ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс США.

«С Венесуэлой, с Техасом, Оклахомой, Северной Дакотой, Пенсильванией... и другими замечательными штатами мы стали мощнее, чем ОПЕК. Цены (на нефть.— "Ъ") упадут после этих крайне важных выборов»,— заявил господин Трамп (цитата по ТАСС).

Президент также заявил, что нефти из Венесуэлы США может хватить на 500 лет. «65 млрд баррелей наши. Вы знаете, что это значит? Это на всю жизнь, 500 лет»,— сказал он. Он назвал сделку с Венесуэлой «возможно, крупнейшей сделкой в истории США».

Сделка, о которой говорит господин Трамп, была заключена между Вашингтоном и Каракасом в конце августа. Частная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) получает в столетнюю аренду 17 нефтяных месторождений. Это даст США контроль над 65 млрд баррелей венесуэльского сырья и удвоит их собственные запасы. Американские нефтяные гиганты встретили эту инициативу со скепсисом.