WSJ: нефтяники США увидели социалистические методы в попытках Трампа зайти в Венесуэлу

Белый дом предпринимает попытки взять под прямой контроль нефтяную отрасль Венесуэлы через малоизвестную частную компанию North American Blue Energy Partners, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Структура во главе с венесуэльским бизнесменом Алехандро Бетанкуром уже получила поддержку Вашингтона и контроль над пятой частью запасов страны — 17 месторождениями (около 65 млрд баррелей), часть из которых ранее разрабатывали китайские компании. В Белом доме этот шаг объясняют намерением искоренить коррупцию и вытеснить из региона внешнеполитических оппонентов. Американские нефтяные гиганты встретили эту инициативу со скепсисом.

Представители сектора опасаются, что создание фактически подконтрольного государству игрока нарушает принципы свободного рынка. Один из техасских топ-менеджеров сравнил действия администрации Трампа с «социалистическими методами». Руководители корпораций опасаются, что первый эксперимент Белого дома с госкапитализмом в энергетике создаст монополиста, способного диктовать условия остальному рынку, пишет WSJ.

North American Blue Energy Partners готова стать прямым конкурентом Chevron — единственной крупной американской корпорации, работающей в Венесуэле, отмечает WSJ. Фирма планирует масштабную программу бурения на ближайшие годы. «Это станет профессионально управляемой структурой, работающей в соответствующей юрисдикции и по прозрачным законам, чтобы деньги никогда не использовались нецелевым или ненадлежащим образом»,— комментировал происходящее госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее Дональд Трамп призывал компании инвестировать $100 млрд в восстановление инфраструктуры Венесуэлы. Однако крупный бизнес не спешит: масштабные вложения подтвердили только Chevron, работающая там десятилетиями, а также итальянская Eni. Гиганты вроде ExxonMobil и ConocoPhillips выжидают. Собеседники WSJ указывают на высокие политические риски: происходящее не пользуется поддержкой ни у демократов в США, ни у венесуэльской оппозиции, а значит, заключенные сделки могут быть аннулированы при смене власти в Вашингтоне.