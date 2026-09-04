WSJ: нефтяники США увидели социалистические методы в попытках Трампа зайти в Венесуэлу
WSJ: Белый дом берет под прямой контроль пятую часть нефтяных запасов Венесуэлы
Белый дом предпринимает попытки взять под прямой контроль нефтяную отрасль Венесуэлы через малоизвестную частную компанию North American Blue Energy Partners, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Структура во главе с венесуэльским бизнесменом Алехандро Бетанкуром уже получила поддержку Вашингтона и контроль над пятой частью запасов страны — 17 месторождениями (около 65 млрд баррелей), часть из которых ранее разрабатывали китайские компании. В Белом доме этот шаг объясняют намерением искоренить коррупцию и вытеснить из региона внешнеполитических оппонентов. Американские нефтяные гиганты встретили эту инициативу со скепсисом.
Представители сектора опасаются, что создание фактически подконтрольного государству игрока нарушает принципы свободного рынка. Один из техасских топ-менеджеров сравнил действия администрации Трампа с «социалистическими методами». Руководители корпораций опасаются, что первый эксперимент Белого дома с госкапитализмом в энергетике создаст монополиста, способного диктовать условия остальному рынку, пишет WSJ.
North American Blue Energy Partners готова стать прямым конкурентом Chevron — единственной крупной американской корпорации, работающей в Венесуэле, отмечает WSJ. Фирма планирует масштабную программу бурения на ближайшие годы. «Это станет профессионально управляемой структурой, работающей в соответствующей юрисдикции и по прозрачным законам, чтобы деньги никогда не использовались нецелевым или ненадлежащим образом»,— комментировал происходящее госсекретарь США Марко Рубио.
Ранее Дональд Трамп призывал компании инвестировать $100 млрд в восстановление инфраструктуры Венесуэлы. Однако крупный бизнес не спешит: масштабные вложения подтвердили только Chevron, работающая там десятилетиями, а также итальянская Eni. Гиганты вроде ExxonMobil и ConocoPhillips выжидают. Собеседники WSJ указывают на высокие политические риски: происходящее не пользуется поддержкой ни у демократов в США, ни у венесуэльской оппозиции, а значит, заключенные сделки могут быть аннулированы при смене власти в Вашингтоне.