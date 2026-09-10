Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал US Open

Российская теннисистка, пятая ракетка мира Мирра Андреева проиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата США (US Open). Ее соперницей была американка Кори Гауфф, занимающая в мировом рейтинге четвертое место.

Встреча продолжалась около 2 часов 20 минут и завершилась победой Гауфф со счетом 6:2 6:7 (7:9), 2:6. Во время матча Андреева выполнила три эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. втором сете на тай-брейке Андреева не сумела реализовать два матчбола. На счету американки четыре подачи навылет, 12 двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

За шесть матчей с Гауфф Андреевой пока ни разу не удавалось обыграть американку. Несмотря на поражение, выход в 1/4 финала стал для Андреевой лучшим результатом на US Open в карьере.

В игре за выход в финал турнира Гауфф встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.