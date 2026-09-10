Россия предложила Вьетнаму сдать самолеты в аренду отечественным авиакомпаниям

Российский Минтранс предложил властям Вьетнама сдать самолеты вьетнамских авиакомпаний в «мокрый» лизинг отечественным перевозчикам. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

«Мы направили коллегам соответствующие предложения, они рассматриваются»,— сказал глава Минтранса по итогам российско-вьетнамских переговоров (цитата по «Интерфаксу»).

Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос практически в три раза по сравнению с прошлым годом. Ведомство рассчитывает расширять сотрудничество.

Механизм «мокрого» лизинга предполагает аренду воздушных судов вместе с экипажем. Закон, разрешающий российским авиакомпаниям заключать такие сделки с иностранными перевозчиками, был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле прошлого года.

Накануне прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. По итогам обсуждения политики наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, сообщили в Кремле.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Верной тропой Хо Ши Мина».