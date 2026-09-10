Россия предложила Вьетнаму сдать самолеты в аренду отечественным авиакомпаниям
Российский Минтранс предложил властям Вьетнама сдать самолеты вьетнамских авиакомпаний в «мокрый» лизинг отечественным перевозчикам. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.
«Мы направили коллегам соответствующие предложения, они рассматриваются»,— сказал глава Минтранса по итогам российско-вьетнамских переговоров (цитата по «Интерфаксу»).
Министр подчеркнул, что объем авиаперелетов между странами вырос практически в три раза по сравнению с прошлым годом. Ведомство рассчитывает расширять сотрудничество.
Механизм «мокрого» лизинга предполагает аренду воздушных судов вместе с экипажем. Закон, разрешающий российским авиакомпаниям заключать такие сделки с иностранными перевозчиками, был подписан президентом Владимиром Путиным в апреле прошлого года.
Накануне прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама. По итогам обсуждения политики наметили приоритеты по дальнейшему углублению российско-вьетнамского партнерства, сообщили в Кремле.
Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Верной тропой Хо Ши Мина».
Для российских перевозчиков «мокрый» лизинг — это способ быстро получить самолеты вместе с экипажами, если поставки отечественных машин до 2030 года окажутся ниже запланированных. Такая схема также позволяет наращивать парк при открытии новых направлений и росте пассажиропотока, не дожидаясь поставки собственных воздушных судов.
В отличие от обычной аренды, иностранная авиакомпания сохраняет за собой эксплуатацию самолета и экипажей. Для нее это возможность снизить расходы на коммерческое управление и фонд оплаты труда без сокращения штата, а российский перевозчик получает дополнительную провозную емкость; поэтому формат может быть удобнее для быстрого расширения рейсов.
Главное ограничение — зависимость от иностранного владельца и его рисков. Самолет могут потребовать вернуть из-за опасений вторичных санкций, а партнер может разорвать контракт; кроме того, зарубежные перевозчики опасаются потерять доступ к западным самолетам, а российским компаниям придется учитывать защиту отечественных пилотов. Несмотря на разрешение таких сделок в апреле 2025 года, к 29 октября 2025 года ни одна зарубежная авиакомпания еще не согласилась передать самолет российскому перевозчику.