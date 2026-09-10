Селлеры маркетплейсов перевели хранение товаров на собственные склады

За два месяца доля селлеров, продающих товары с отгрузкой с собственных складов, у Wildberries выросла почти в два раза, до 97,4%, у Ozon — с 63,3% до 73,1%. Ранее продавцы хранили запасы в основном на складах маркетплейсов.

В Wildberries пояснили “Ъ”, что фиксируют рост интереса продавцов к отгрузке товаров с собственных складов, хотя и не готовы говорить о массовом переходе. Большинство предпринимателей гибко используют разные модели и распределяют между ними ассортимент в зависимости от категории, оборачиваемости и собственной логистики.

Переориентация селлеров на отгрузку товаров с собственных складов произошла из-за начавшихся 18 июля атак БПЛА на логистическую инфраструктуру маркетплейсов. Это привело к ощутимым потерям как для самих платформ, так и для лишившихся товаров селлеров. Правительство анонсировало первые меры поддержки пострадавших селлеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сбыть или не сбыть».