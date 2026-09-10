Российское подразделение Yves Rocher возглавил Алексей Храбров

Филипп Дюшоссуа покинул пост гендиректора основного российского юрлица французской сети Yves Rocher ООО «Ив Роше Восток» 8 сентября 2026 года, который занимал с декабря 2020 года, обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Новым руководителем компании стал Алексей Храбров. В российском офисе Yves Rocher не ответили на запрос “Ъ”.

С 2002 года российским подразделением управляли уроженцы Франции: Патрик Фишар, Андре Бувье, Бруно Лепру. Смена гендиректора российского юрлица Yves Rocher связана с внутренним кадровым решением головного офиса Groupe Rocher. Филипп Дюшоссуа с 1 июля 2026 года назначен президентом азиатского направления группы, где курирует операции Yves Rocher и Sabon от Турции до Японии.

Алексей Храбров уже работал в других структурах Yves Rocher. В частности, в 2022–2023 годах он выступал руководителем ТОО «Ив Роше Казахстан», указано в СПАРК. Кроме того, он владеет 33,3% в ООО «Ай-Эф-Си-Джи Рус», которое занимается деятельностью в области права, а также 33,3% в ООО «ЕАЭС Импорт», основной вид деятельности которого — оптовая торговля прочими машинами и оборудованиями.

Подробнее — в материале «Ъ» «Француз ушел по-английски».