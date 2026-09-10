Фонд «Бумеранг Капитал» станет партнером сети кофеен Cofix

Развитием в России сети бюджетных кофеен Cofix займется фонд «Бумеранг Капитал» Вагана Гаспаряна. Весной 2026 года он рассматривал покупку бизнеса стоимостью 1,2–1,4 млрд руб., но в итоге его собственником стала армянская «Аяса Инвест».

Cofix — сеть бюджетных кофеен, созданная в Израиле в 2013 году. В числе ее основателей были местные бизнесмены Ави Кац и Бенни Паркаш. Один из совладельцев сети, Рами Леви, по условиям сделки с компанией «Аяса Инвест» сохранил участие в бизнесе. Размер его доли не уточняется.

В текущем качестве «Бумеранг Капитал» примет участие в разработке и реализации стратегии роста российского Cofix. Реализовывать ее придется на падающем рынке. В январе—июне 2026 года количество чеков в пекарнях по всей России сократилось на 10% год к году, в кафе — на 9%, в фастфуд-точках — на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым — на 6%, отмечали ранее в «Эвоторе».

Подробнее — в материале «Ъ» «Фонд зашел в кофейню».