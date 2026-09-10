Строительство офисов под собственные нужды компаний к 2030 году снизится до 11%

В 2026–2030 годах доля штаб-квартир (офисы, построенные под собственные нужды компании) в Москве в совокупном объеме ввода составит 11%. Для сравнения: этот показатель в 2021–2025 годах был более чем втрое больше, 38%, следует из исследования IBC Real Estate. По данным CMWP, доля офисов под собственное размещение в общем объеме нового строительства в 2026–2030 годах составит 9% против 43% в 2021–2025 годах.

В условиях стремления бизнеса к сокращению издержек и удорожания строительства бизнес-центров прогнозировать требуемый объем офисных площадей довольно трудно. Компании, которые финансово готовы к переезду в новый офис, предпочитают рассматривать аренду или покупку уже готовых объектов.

В то же время девелоперы переориентировались на спекулятивное строительство офисной недвижимости (не под конкретного заказчика, а на продажу). Доля офисов на продажу занимает около 66% в общем объеме заявленных к вводу в 2026–2028 годах проектов. В 2021–2025 годах этот показатель находился на уровне 28%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес не бросает насиженных мест».