Бизнес не бросает насиженных мест

Доля офисов, построенных компаниями под собственное размещение, в 2026–2030 годах составит 11% против 38% в 2021–2025 годах. В условиях стремления бизнеса к сокращению издержек и удорожания строительства бизнес-центров прогнозировать требуемый объем офисных площадей довольно трудно. В то же время компании, которые финансово готовы к переезду в новый офис, предпочитают рассматривать аренду или покупку уже готовых объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В 2026–2030 годах доля штаб-квартир (офисы, построенные под собственные нужды компании) в Москве в совокупном объеме ввода составит 11%. Для сравнения: этот показатель в 2021–2025 годах был более чем втрое больше, 38%, следует из исследования IBC Real Estate. По данным CMWP, доля офисов под собственное размещение в общем объеме нового строительства в 2026–2030 годах составит 9% против 43% в 2021–2025 годах.

Сейчас компании не хотят отвлекать капитал из основного бизнеса, поскольку прогнозировать требуемый объем офисных площадей в долгосрочной перспективе довольно трудно из-за стремления многих организаций к сокращению персонала, отмечает партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян. Причинами снижения доли штаб-квартир в общем объеме ввода также являются рост стоимости строительства и длительный девелоперский цикл, добавляет эксперт. Стоимость офисного строительства только в 2026 году может увеличиться на 10% год к году, до 220 тыс. руб. за 1 кв. м. В 2025 году этот рост составил 18%, по данным руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой.

Дополнительно сказываются замедление деловой активности и стремление многих компаний к оптимизации занимаемых площадей. В целом спрос на офисную недвижимость сейчас заметно снизился: по данным госпожи Бабоян, в январе—августе объем сделок с такими объектами в Москве сократился втрое год к году, до 449,3 тыс. кв. м.

При этом потребность в качественных крупных офисных площадях у ряда компаний сохраняется, но они все чаще рассматривают уже готовые объекты, а не начинают строительство новых, говорит директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. К активному строительству штаб-квартир бизнес сможет вернуться лишь при стабилизации экономической ситуации, ожидает госпожа Бабоян. Однако, считает Елена Акатова, речь будет идти о единичных сделках, а не о возвращении массового строительства штаб-квартир.

В то же время девелоперы переориентировались на спекулятивное строительство офисной недвижимости (не под конкретного заказчика, а на продажу). Такая стратегия реализации становится для застройщиков одним из основных инструментов финансирования проектов, поясняет управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский. Доля офисов на продажу занимает около 66% в общем объеме заявленных к вводу в 2026–2028 годах проектов, по данным партнера Ricci Дмитрия Антонова. Для сравнения: в 2021–2025 годах этот показатель находился на уровне 28%, добавляет Екатерина Белова.

Рост спекулятивного строительства создает риск перенасыщения новым предложением — уже сейчас новые объекты вводятся частично с пустующими площадями, так как располагаются в периферийных локациях, отмечает Дмитрий Антонов. Кроме того, по его словам, офисные пространства в таких зданиях чаще всего предлагаются без отделки, что делает переезд в них экономически нецелесообразным в условиях высокой стоимости отделки.

София Мешкова