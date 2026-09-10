Замедление инфляции в августе не сопровождалось падением спроса

К сентябрьскому заседанию ЦБ российская экономика подходит с замедлившейся инфляцией, но без однозначных свидетельств устойчивого охлаждения спроса. Газпромбанк оценивает рост базовых цен в августе примерно в 5% в пересчете на год после 7% в июле. По оценке директора по инвестициям АО «Острова» Дмитрия Полевого, устойчивые компоненты инфляции в августе могли расти на 4–5% в пересчете на год. Как ранее сообщалось, инфляционные ожидания населения снизились с 14,7% в июле до 13,7% в августе. У компаний розничной торговли ценовые ожидания сократились с 11,8% до 10,6%, тогда как в целом по экономике они выросли с 5,8% до 6,2%.

Расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования не указывают на провал внутреннего спроса. Во втором квартале ВВП вырос на 0,9% к предыдущему кварталу с устранением сезонности, инвестиции — на 1,5% после падения на 4,2% в первом квартале. Совокупные потребительские расходы в среднем за месяц к последнему месяцу предыдущего квартала с учетом сезонности росли на 0,2% в первом и на 0,5% — во втором квартале.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дезинфляция опередила охлаждение».