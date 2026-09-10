Дезинфляция опередила охлаждение

К сентябрьскому заседанию ЦБ российская экономика подходит с замедлившейся инфляцией, но без однозначных свидетельств устойчивого охлаждения спроса. Газпромбанк оценивает рост базовых цен в августе примерно в 5% в пересчете на год после 7% в июле. По оценке директора по инвестициям АО «Острова» Дмитрия Полевого, устойчивые компоненты инфляции в августе могли расти на 4–5% в пересчете на год. Как ранее сообщалось, инфляционные ожидания населения снизились с 14,7% в июле до 13,7% в августе. У компаний розничной торговли ценовые ожидания сократились с 11,8% до 10,6%, тогда как в целом по экономике они выросли с 5,8% до 6,2%.

Расчеты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования не указывают на провал внутреннего спроса. Во втором квартале ВВП вырос на 0,9% к предыдущему кварталу с устранением сезонности, инвестиции — на 1,5% после падения на 4,2% в первом квартале. Совокупные потребительские расходы в среднем за месяц к последнему месяцу предыдущего квартала с учетом сезонности росли на 0,2% в первом и на 0,5% — во втором квартале.

Значительная часть проинфляционных факторов в экономике действует с лагом. Альфа-банк обращает внимание на ускорение роста корпоративного кредитного портфеля с 0,3% в июне до 1,3% в июле. Впрочем, как отмечает Дмитрий Полевой, значение имеет назначение кредитов: финансирование производства, строительства и бюджетных контрактов может поддерживать не только спрос, но и предложение.

К отложенным рискам добавился валютный курс. По данным Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, в августе рубль ослаб на 6,8%, до 83,2 руб./$. В центре считают, что ослабление рубля во втором полугодии на 10–15% относительно первого способно добавить инфляции около одного процентного пункта. Реализация этого эффекта, однако, зависит от экспортной выручки и импорта: восстановление сырьевых цен, исчерпание отложенного потребительского спроса и сокращение валютных покупок Минфина могут поддержать рубль, полагают аналитики.

Газпромбанк также относит к рискам бюджетный импульс (см. текст на этой же странице). Сохраняется и разрыв между ростом зарплат и производительности труда. Поэтому главный вопрос перед решением ЦБ по ставке — не уровень текущей инфляции сам по себе, а устойчивость ее замедления после прохождения курсового, бюджетного и кредитного импульсов.

Артем Чугунов