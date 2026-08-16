FT: у 53% избирателей в США ухудшилось финансовое положение при Трампе

Более 53% зарегистрированных избирателей США заявили, что их финансовое положение ухудшилось с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Об этом свидетельствует общенациональный опрос, проведенный Financial Times (FT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuki Iwamura / AP Фото: Yuki Iwamura / AP

78% опрошенных избирателей-демократов отметили, что стали жить хуже при господине Трампе. О том же заявили 23% опрошенных избирателей-республиканцев. Среди независимых избирателей этот показатель составляет 57%.

Как отмечает FT, на фоне растущей инфляции и роста цен доверие к демократам оказалось выше, чем к правящей партии. Это ставит республиканцев в сложное положение перед ноябрьскими промежуточными выборами. Демократы ведут в вопросах занятости и экономики, то есть в областях, которые долгое время считались сильными сторонами республиканцев.

55% опрошенных избирателей заявили, что не одобряют работу Трампа на посту президента. При этом его рейтинг среди однопартийцев за месяц снизился на 8 пунктов.

Екатерина Наумова