Трамп анонсировал усиление ударов по иранским танкерам
Вооруженные силы США уничтожили девять танкеров Ирана в Ормузском проливе, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, американские военные начнут бить по иранским танкерам еще активнее.
«И вы увидите еще очень многое. Мы уничтожили около девяти их танкеров. Большинство из них оснащены орудиями»,— сказал американский президент журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
Господин Трамп также добавил, что США контролируют Ормузский пролив. Власти Ирана утверждают обратное. 7 сентября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что пролив полностью перекрыт для судоходства. 9 сентября официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби сообщил, что Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от пролива. Проход по этой территории суда будут обязаны координировать с Тегераном, добавил он.
Удары по танкерам в американской конструкции — не только атаки на отдельные суда, а способ лишить Иран средств контроля над Ормузским проливом: радарами, пусковыми установками и минами. Поэтому спор о контроле означает прежде всего борьбу за возможность безопасно пропускать суда, а не только за формальное присутствие в проливе.
Даже без физического перекрытия проход может стать практически недоступным для части перевозчиков: судовладельцы и страховые компании не готовы принимать высокий риск. Уже используется альтернативный южный маршрут у берегов Омана, где торговые суда преимущественно ночью идут под присмотром ВМС США; его безопасность зависит от того, сможет ли Иран применять силу в проливе.
Продолжение ударов повышает риск ответных атак: иранские вооруженные силы обещали расширить их, если Вашингтон сохранит удары по судам и морскую блокаду. В марте 2026 года фактическое перекрытие пролива уже связывали с выпадением 17% мировых поставок нефти, поэтому затяжные перебои способны усилить давление не только на судоходство, но и на нефтяные рынки.