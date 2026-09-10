Трамп анонсировал усиление ударов по иранским танкерам

Вооруженные силы США уничтожили девять танкеров Ирана в Ормузском проливе, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, американские военные начнут бить по иранским танкерам еще активнее.

«И вы увидите еще очень многое. Мы уничтожили около девяти их танкеров. Большинство из них оснащены орудиями»,— сказал американский президент журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

Господин Трамп также добавил, что США контролируют Ормузский пролив. Власти Ирана утверждают обратное. 7 сентября секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что пролив полностью перекрыт для судоходства. 9 сентября официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби сообщил, что Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от пролива. Проход по этой территории суда будут обязаны координировать с Тегераном, добавил он.