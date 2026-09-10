Андони Ираола разыграл испанскую партию

«Ливерпуль» начал новый розыгрыш Лиги чемпионов с домашней победы над мадридским «Атлетико» — 2:1. Он пропустил первым, но смог переломить ход игры, а после 60-й минуты уже практически не встречал серьезного сопротивления. Таким образом, успешно в главном еврокубке дебютировал новый главный тренер английской команды, испанец Андони Ираола. По три очка в первом туре взяли и гранды, весной бившиеся за престижнейший континентальный трофей. Действующий обладатель титула ПСЖ на своем поле разгромил братиславский «Слован», а проигравший в майском финале лондонский «Арсенал» на выезде дожал «Наполи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Cairnduff / Reuters Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Это был тот случай, когда центральный матч игрового дня Лиги чемпионов оказался еще и самым веселым. Противостояние «Ливерпуля» и мадридского «Атлетико», в последние десятилетия нередко пересекающихся в престижнейшем из еврокубков, получилось ярким.

На 17-й минуте гости открыли счет. Хулиану Альваресу, чьи попытки сменить «Атлетико» на «Барселону» летом успехом не увенчались, удалась классная передача вразрез. А Маркос Льоренте, просочившийся к воротам по центру, огорчил Алиссона. Вскоре Альварес мог отправлять мяч в сетку сам.

Однако не было в этой встрече, пожалуй, сколько-нибудь продолжительного отрезка превосходства гостей.

До пропущенного гола «Ливерпуль» владел инициативой и атаковал острее. После него — имел территориальное преимущество, которое, наверное, при наличии таких исполнителей не могло не сказаться.

Выделялся Доминик Собослаи. Результат принесло именно его подключение и тонкая стенка с неожиданно рванувшим вперед центральным защитником Рональдом Араухо. Собослаи забил, Араухо отметился чудесным голевым пасом пяткой.

Впрочем, не один Собослаи действовал в этот вечер изобретательно. Чем-то запомнился каждый игрок креативной группы «Ливерпуля». Александр Исак мог очутиться в любой точке и отовсюду угрожал чужим владениям. Звездный новичок Брэдли Барколя все время летел вперед, классно открывался в контрвыпадах. Свои шансы загубил, но наполнивших Anfield болельщиков, кажется, все-таки впечатлил. На излете часа игры покидал поле (видимо, из-за мышечного повреждения) под громкие аплодисменты.

А 18-летний Рио Нгумоа, замененный вместе с Барколя, запомнился настырностью. Это ведь он забрался с мячом в штрафную «Атлетико» в начале второго тайма. И не беда, что влепил в одного из полевых оппонента — игравший поглубже Алексис Макаллистер подкараулил отскок и мощно пальнул с лета. 2:1. Аргентинец поразил нижний угол и заставил британские медиаресурсы задаваться вопросом, заработал ли он на новый контракт. Совсем недавно ведь говорил, что «огорчен» отсутствием предложения о продлении договора.

Гол Макаллистера в итоге стал победным. Счет до финального свистка не изменился. Да и предпосылок к этому толком не было. Диего Симеоне, желая освежить левый фланг, выпустил со скамейки Адемолу Лукмана и ориентированного на атаку защитника Алекса Гримальдо. «Атлетико» это не помогло.

Возглавивший «Ливерпуль» летом Андони Ираола, не слишком убедительно стартовавший в чемпионате Англии, в Лиге чемпионов начал с победы. Для 44-летнего испанца это был тренерский дебют в турнире.

В проходивших параллельно матчах верх взяли команды, представлявшиеся фаворитами.

По три очка в первом туре заработали клубы, бившиеся за титул весной. Действующий обладатель трофея ПСЖ дома растерзал братиславский «Слован» — 6:1. Началось с дубля Усмана Дембеле, продолжилось хет-триком Феррана Торреса, а итоговый счет установил Фабиан Руис. Единственный гол в составе словацкого клуба на счету Сулеймана Камара. Добравшийся в предыдущем сезоне до финала лондонский «Арсенал» в первом туре получил куда более сложного соперника — «Наполи». К тому же играл английский гранд на выезде. До поры в удачном для него исходе приходилось сомневаться: многовато моментов транжирили его футболисты. Но «Наполи» не дотерпел. Все решил дальний выстрел Мартина Эдегора. Примерно за четверть часа до финального свистка норвежский хавбек попал в цель от штанги.

Тем временем в Лиссабоне местный «Спортинг» одержал волевую победу над стамбульским «Галатасараем» — 3:1. Ранний гол с углового (в протоколе он был зафиксирован как автогол защитника хозяев Гонсалу Инасиу) чемпиону Турции не помог. В середине первого тайма Жени Катаму восстановил паритет, завершив симпатичную комбинацию. Мячи после перерыва на счету Луиса Суареса, реализовавшего пенальти и Родриго Саласара, классно исполнившего штрафной. Россиянин Алексей Батраков вышел в стартовом составе «Галатасарая» и был заменен на 65-й минуте.

В ранних — стартовавших в 19:45 по московскому времени — матчах фавориты также одержали победы. «Барселона» благодаря дублю Рафиньи, а также точным ударам Ламина Ямаля и новичков Карима Адейеми с Габриэлем Жезусом разгромила роттердамский «Фейенорд» — 5:1. Размочил счет Сем Стейн. «Штутгарт» справился с дебютантом главного еврокубка «Викингом» из норвежского города Ставангер — 3:1. На гол Златко Трипича немецкий клуб ответил хет-триком Эрмедина Демировича. Три мяча боснийский форвард успел забить еще в первом тайме.

Общий этап Лиги чемпионов продолжится в четверг еще шестью матчами: «Фенербахче»—«Рома», ПСВ—«Шахтер», «Бавария»—«Будё-Глимт», «Комо»—«Лейпциг», «Манчестер Юнайтед»—«Сабах» и «Славия»—«Ланс».

Роман Левищев