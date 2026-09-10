Аналитики снизили прогнозы по рынку non-life страхования

Сегмент non-life, в который входит страхование имущества, в том числе транспорта, ОСАГО, ДМС и др., теряет перспективность, следует из обзора рейтингового агентства «Эксперт РА».

Негативная тенденция в оценке сегмента обусловлена тем, что страховые выплаты растут быстрее, чем сборы. Они увеличивались под влиянием инфляции, а также на фоне роста числа страховых событий в результате атак БПЛА, следует из исследования. По оценке “Ъ” на основе данных ЦБ, доля выплат в общем объеме сборов достигла 55%, тогда как в 2025 году составляла 52%, а в 2024 году — 41%.

Подробности — в материале «Страховщики ценят жизнь».