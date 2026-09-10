Как партии агитируют на выборах в Госдуму по телевидению

За неделю до начала голосования на выборах в Госдуму агитационная кампания ее участников вышла на полную мощность. «Единая Россия» (ЕР) запустила серию телевизионных роликов, в которых кандидаты из головной части списка предстают в кругу своих единомышленников. Остальные парламентские партии тоже делают ставку на узнаваемость лидеров.

На старте кампании единороссы крутили абстрактные сюжеты — например, нарезку вдохновляющих видов под сплачивающие лозунги или застолье представителей разных народов. Новые ролики посвящены федеральной пятерке ЕР: каждый из лидеров списка объясняет, какие идеалы отстаивает.

Что касается оппозиции, то эксперты считают наиболее адекватной по стилистике и воздействию на целевую аудиторию агитацию КПРФ и «Зеленых».

Подробности — в материале «Великолепная пятерка от ЕР».