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Доля населения России с доходами ниже порога бедности сократилась до 7,5%

Доля населения России с доходами ниже границы бедности продолжает снижаться, следует из опубликованной статистики Росстата. По итогам второго квартала 2026 года этот показатель сократился до 7,5% от общей численности населения.

Как следует из комментария ведомства, одной из главных причин сокращения доли бедного населения является рост оплаты труда. Доходы россиян во втором квартале выросли на 6,8%, что привело к увеличению реальных и реальных располагаемых доходов на 1,1% и 1,5%, соответственно.

Подробности — в материале «Выросшие доходы теснят бедность».

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