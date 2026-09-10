Доля населения России с доходами ниже порога бедности сократилась до 7,5%

Доля населения России с доходами ниже границы бедности продолжает снижаться, следует из опубликованной статистики Росстата. По итогам второго квартала 2026 года этот показатель сократился до 7,5% от общей численности населения.

Как следует из комментария ведомства, одной из главных причин сокращения доли бедного населения является рост оплаты труда. Доходы россиян во втором квартале выросли на 6,8%, что привело к увеличению реальных и реальных располагаемых доходов на 1,1% и 1,5%, соответственно.

Подробности — в материале «Выросшие доходы теснят бедность».