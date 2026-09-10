Выросшие доходы теснят бедность

Доля населения России с доходами ниже границы бедности продолжает снижаться, следует из опубликованной 9 сентября статистики Росстата. По итогам второго квартала 2026 года этот показатель сократился до 7,5% от общей численности населения. Основная причина — опережающий инфляцию прирост зарплат, который продолжается, несмотря на сокращение спроса компаний на рабочую силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Росстат представил данные о доходах населения с учетом порога границы бедности за второй квартал и первое полугодие 2026 года в целом. На 1 июля доля населения с доходами ниже этой границы составила 7,5% — на 0,5 процентного пункта (п. п.) меньше, чем на такую же дату 2025 года. Отдельно во втором квартале доля бедного населения опустилась до 7%, что на 0,4 п. п. ниже, чем было в сопоставимый период прошлого года.

С учетом такой динамики показатель бедности по итогам года, скорее всего, окажется ниже итога 2025 года, когда он составил 6,7%, или 9,7 млн человек (для 2026 года, поскольку данные являются предварительными, Росстат число бедных не приводит — только их долю в общей массе населения). Национальная цель по снижению уровня бедности в РФ, обозначенная в указе президента от 2024 года,— 7% к 2030 году. Таким образом, она достигнута уже сейчас.

Для расчета числа и доли бедных Росстат использует показатель стоимости потребительской корзины за четвертый квартал 2020 года с учетом накопленной инфляции. В 2026 году эта сумма превысила 17 тыс. руб. Хотя с 2021 года Минтруд оперирует уже новым понятием «граница бедности», под ним подразумевается все та же прежняя методика определения показателя, введенная Росстатом еще в 1992 году.

Как следует из комментария ведомства, одной из главных причин сокращения доли бедного населения является рост оплаты труда. Доходы россиян во втором квартале выросли на 6,8%, что привело к увеличению реальных и реальных располагаемых доходов на 1,1% и 1,5%, соответственно. При этом доля оплаты труда в структуре доходов увеличилась, что корректируется с ростом зарплат на рынке труда как в номинальном (на 10,3%), так и в реальном выражении (4,4%).

Все это свидетельствует о сохраняющемся дефицитном состоянии российского рынка труда — хотя последние несколько месяцев ряд аналитиков и говорят о его постепенном охлаждении (см. “Ъ” от 24 июня). Например, как следует из обзора рынка труда от платформы hh.ru за август, общая динамика найма по году замедляется, удерживаясь на уровне значений 2023 года,— компании перешли к модели осторожного планирования, отказавшись от избыточного найма. В то же время, отмечают аналитики сервиса, проблема нехватки кадров остается острой: 93% работодателей отмечают, что им не хватает нужных компетенций у соискателей.

Падение темпов найма объясняет постепенный рост уровня безработицы на 0,1–0,2 п. п. за последний год, отмечает эксперт ЦМАКП Игорь Полевой. Однако, скорее всего, прирост уровня зарплат пока продолжится, хотя и более медленными темпами: в этом году, следует из обзора кадровой компании Regroup, работодатели впервые за несколько лет поднимали зарплаты меньшими темпами, чем они изначально предполагали (см. “Ъ” от 18 августа).

Анастасия Мануйлова