Дивиденды на 691 млрд рублей помогли бюджету в августе закрыться с профицитом

В августе получен профицит федерального бюджета в размере 660 млрд руб.— при месячных доходах в 3,82 трлн руб. расходы составили 3,16 трлн руб. Это всего второй профицитный месяц в этом году — впервые поступления обогнали траты в июне, и тогда профицит составил 280 млрд руб.

В бюджет в августе поступили дивиденды за прошлый год на принадлежащие государству пакеты акций. Общая сумма таких выплат составила 691 млрд руб. Почти две трети ее пришло от Сбербанка — 425 млрд руб. Также из крупных эмитентов прибылью с бюджетом поделились ВТБ, «Дом.РФ» и «Аэрофлот».

Впрочем, и без этих денег в августе бюджет выглядел достаточно неплохо, и его месячный баланс был бы фактически нулевым. Однако накопленный за восемь месяцев 2026-го дефицит все еще достаточно велик и составляет 5,8 трлн руб. при плане на год в 3,8 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Дивидендный урожай».