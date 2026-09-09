Трамп назвал хорошим свой телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп положительно оценил свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Такой оценкой глава Белого дома поделился с журналистами на военной базе Эндрюс.

«У нас состоялся хороший разговор», — отметил господин Трамп (цитата по ТАСС). Он также не исключил, что в обозримой перспективе может провести личную встречу с российским президентом. «Это может произойти», — ответил он на соответствующий вопрос. Господин Трамп также назвал «возможной» их трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент США выразил уверенность, что Владимир Путин «хочет заключить сделку». «Если этого захочет и (президент Украины Владимир. — “Ъ”) Зеленский, то это было бы очень мило с его стороны», — указал американский президент.

Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел 8 сентября. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, разговор длился час, был конструктивным и откровенным. Ранее господин Ушаков сообщал, что Владимир Путин может встретиться с господином Трампом на будущем саммите АТЭС, «если представится возможность». Он также допускал проведение трехсторонней встречи господ Путина, Трампа и Си. Саммит пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября.

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