Тридцатая первая

В ближайший понедельник в рейтинге Женской теннисной ассоциации появится новый, тридцатый по счету, лидер. Обыграв в трех партиях в четвертьфинале Открытого чемпионата США китаянку Чжэн Циньвэнь, 27-летняя Елена Рыбакина из Казахстана гарантировала себе звание первой ракетки мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Рыбакина

Фото: Robert Deutsch / Reuters Елена Рыбакина

Фото: Robert Deutsch / Reuters

Открытый чемпионат США был для Елены Рыбакиной, по сути, последним реальным шансом подняться на первое место в рейтинге в этом году. Дело в том, что за последние два месяца прошлого сезона она с учетом победного для себя итогового турнира в Эр-Рияде набрала 2475 рейтинговых очков, почти в два раза больше белоруски Арины Соболенко, которая так и не отдала ей лидерство до US Open. И вскоре эти баллы Рыбакиной предстоит защищать.

Перед началом US Open минимальная задача Рыбакиной была предельно понятной.

Чтобы стать первой, ей требовалось дойти до полуфинала.

И она смогла добиться этой цели, хотя две недели назад ее физическое состояние вызывало опасения. Напомним, что из-за травмы лодыжки Рыбакина не смогла завершить четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати против польки Иги Швёнтек.

К следующему, нью-йоркскому четвертьфиналу теннисистка из Казахстана продвигалась весьма уверенно. Четырем соперницам, в том числе самой опасной — экс первой ракетке мира Наоми Осаке, она не отдала ни одной партии. А вот пятая ее оппонентка Чжэн Циньвэнь, которая в 2024 году дошла до финала Australian Open и выиграла золото парижской Олимпиады, в свою очередь, испытывала те или иные сложности во всех своих матчах. К тому же начинала китаянка нынешний турнир с квалификации, поскольку, не успев набрать форму после операции на локте, перенесенной в июле прошлого года, долгое время показывала слабые результаты и сейчас занимает в классификации Женской теннисной ассоциации 121-е место.

С начала года эти соперницы уже встречались на двух «тысячниках» — февральском в Дохе и апрельском в Мадриде. И в обоих случаях Рыбакина в конечном счете брала верх, уступая первый сет. То же самое произошло и сейчас.

Поначалу китаянка неплохо подавала и, используя классный удар справа по линии, доставляла Рыбакиной немало неприятностей.

Но во втором сете теннисистке из Казахстана довольно быстро удалось восстановить равновесие в матче, и решающие события развернулись в конце третьей партии. Ведя 4:3, Чжэн Циньвэнь имела брейк-пойнт, который не смогла реализовать, допустив ошибку при обводящем ударе слева при розыгрыше на чужой второй подаче.

В девятом гейме китаянка отыгралась с 0:40, но в четвертом брейк-пойнте последовала ее двойная ошибка, и через 2 часа 14 минут после начала игры Рыбакина со счетом 3:6, 1:6, 6:4 победно завершила этот непростой матч.

Таким образом, в понедельник, 14 сентября, в женском теннисе появится новая, тридцатая по счету, первая ракетка мира, которая в свои 27 лет на сегодняшний день имеет 13 титулов в одиночном разряде, в том числе завоеванные на Wimbledon в 2022 году и в начале нынешнего сезона на Australian Open. Что же касается Арины Соболенко, то ее лидерство, продолжавшееся непрерывно 99 недель, с 21 октября 2024 года, подошло к концу. В общей сложности белоруска была первой 107 недель, что является десятым показателем в женском теннисе. Впрочем, исход борьбы за первое место по итогам года отнюдь не ясен. И многое, кстати, будет зависеть от того, чем завершится US Open, на котором Соболенко тоже сыграет минимум в полуфинале.

Евгений Федяков