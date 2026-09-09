Продажа 1,3% акций Совкомбанка прошла в закрытом режиме

На внебиржевом рынке в режиме ускоренного формирования книги заявок состоялась сделка по продаже акций Совкомбанка. Покупателями стали семь институциональных инвесторов, при этом банк собственные бумаги не продавал, а его мажоритарный акционер даже увеличил долю. По оценке источников “Ъ”, сделка была рыночной, а объем размещения составил около 3 млрд руб. Участники рынка отмечают, что раньше информация о подобных сделках раскрывалась более широко, а ее закрытие может негативно отразиться на котировках.

9 сентября Совкомбанк объявил о том, что на внебиржевом рынке в формате ускоренного формирования книги заявок (ABB) состоялась сделка по продаже пакета акций банка в пользу семи институциональных инвесторов. Сам банк не продавал ценные бумаги. Более того, по итогам сделки мажоритарный акционер банка «Совко Капитал Партнерс» увеличил долю в капитале.

По данным Совкомбанка, на 30 июня 2026 года «Совко Капитал Партнерс» принадлежало 57,7% его акций. Прочие акционеры владели 24,6% акций. Free float составлял 17,3%. Согласно отчетности по МСФО, по итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль банка составила 45,3 млрд руб., превысив прошлогодний показатель в 2,6 раза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банк продал втемную»