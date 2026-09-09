Банк продал втемную

На внебиржевом рынке в режиме ускоренного формирования книги заявок состоялась сделка по продаже акций Совкомбанка. Покупателями стали семь институциональных инвесторов, при этом банк собственные бумаги не продавал, а его мажоритарный акционер даже увеличил долю. По оценке источников “Ъ”, сделка была рыночной, а объем размещения составил около 3 млрд руб. Участники рынка отмечают, что раньше информация о подобных сделках раскрывалась более широко, а ее закрытие может негативно отразиться на котировках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

9 сентября Совкомбанк объявил о том, что на внебиржевом рынке в формате ускоренного формирования книги заявок (ABB) состоялась сделка по продаже пакета акций банка в пользу семи институциональных инвесторов. Сам банк не продавал ценные бумаги. Более того, по итогам сделки мажоритарный акционер банка «Совко Капитал Партнерс» увеличил долю в капитале.

По данным Совкомбанка, на 30 июня 2026 года «Совко Капитал Партнерс» принадлежало 57,7% его акций. Прочие акционеры владели 24,6% акций. Free float составлял 17,3%. Согласно отчетности по МСФО, по итогам первого полугодия 2026 года чистая прибыль банка составила 45,3 млрд руб., превысив прошлогодний показатель в 2,6 раза.

В Совкомбанке и «Совко Капитал Партнерс» не ответили на запрос “Ъ” относительно деталей сделки, в том числе о покупателях и продавцах. Однако, по словам трех источников “Ъ” на фондовом рынке, знакомых с ходом размещения, предложение было рыночным и поступило от организаторов 7 сентября. Первоначально инвесторов ориентировали на цену размещения в 10–10,5 руб., что укладывается в рыночную стоимость бумаг. Так, на закрытии биржевых торгов 7 сентября котировки составили 10,39 руб. Однако уже по итогам следующего дня стоимость опустилась до 10,17 руб. В результате итоговая стоимость бумаг составила 9,8 руб., сообщили два собеседника “Ъ”. По их словам, объем размещения составил 300 тыс. бумаг (1,3% капитала), которые можно оценить в менее чем 3 млрд руб. Этот объем в 1,5–3 раза превышает ежедневный объем биржевых торгов в августе — начале сентября.

Ускоренное формирование книги заявок в настоящее время на российском рынке происходит нечасто.

До 2022 года миноритарные акционеры проводили подобные сделки регулярно, и в большинстве случаев доля не превышала 5% от капитала эмитента. При этом дисконт при таких размещениях составлял от 1% до 9% в зависимости от объема сделки. «Дисконт — это обычная практика при большом размещении, особенно когда стороны хотят быстрее закрыть сделку»,— указывает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов. В случае Совкомбанка он составил 5,7% по отношению к закрытию торгов в понедельник.

При этом не все опрошенные “Ъ” крупные портфельные менеджеры получили приглашение поучаствовать в сделке. И в целом собеседники “Ъ” отмечают ее низкую прозрачность. «Раньше в таких размещениях обычно раскрывалась информация, кто продает бумаги, но сейчас продавец неизвестен. Это важная информация, так как продавцом может выступать крупный акционер, что негативно для ценных бумаг»,— отмечает один из управляющих портфелем акций. По словам другого портфельного менеджера, недостаточная прозрачность не добавляет позитива этому размещению.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев