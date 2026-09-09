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Два брата в Коми выпили средство для труб и попали в больницу с химическими ожогами

Два малолетних брата в Коми получили химические ожоги пищевода после того, как попробовали средство для прочистки труб. Дети провели около месяца в Республиканской детской клинической больнице, сообщили в пресс-службе медучреждения.

У детей диагностировали химический ожог пищевода второй и третьей степени

У детей диагностировали химический ожог пищевода второй и третьей степени

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

У детей диагностировали химический ожог пищевода второй и третьей степени

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным врачей, старший мальчик взял средство для прочистки труб, после чего сначала сделал глоток, а затем дал попробовать младшему брату.

У детей диагностировали химический ожог пищевода второй и третьей степени. После длительного лечения оба мальчика были выписаны из больницы.

Врачи напомнили родителям о необходимости хранить бытовую химию в недоступных для детей местах и не переливать чистящие средства в емкости, предназначенные для продуктов и напитков.

Карина Дроздецкая

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