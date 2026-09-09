Владимир Путин принял в Кремле президента Вьетнама То Лама

Президент России Владимир Путин и Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама, президент Вьетнама То Лам провели в Кремле почти целый день, и специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что давно эти стены не видели такого уровня двусторонних отношений.

«В последнее время,— отметил товарищ То Лам, обращаясь к господину Путину,— некоторые страны выражали реакцию на сохранение Вьетнамом добрых отношений с Россией, однако Вьетнам не проявил колебаний, не изменил своей позиции и четко продемонстрировал свой подход, поскольку четко понимает суть данного вопроса».

Подробности — в материале «Верной тропой Хо Ши Мина».