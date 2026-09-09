Техника Apple продолжает пользоваться спросом при общем падении рынка на 11%

С января по сентябрь 2026 года в России было продано около 700 тыс. различных моделей iPhone на общую сумму 61 млрд руб. Они заняли примерно 4,9% всех продаж смартфонов в натуральном выражении и 30% в денежном. В аналогичный период 2025 года iPhone занимал 3,7% и 27% рынка соответственно. Такими данными поделились в «М.Видео». Весь рынок смартфонов в России, по данным компании, продолжает сокращаться: с января по сентябрь 2026 года в России было продано 14,4 млн смартфонов на 370 млрд руб., что на 5,9% в денежном и на 11% в натуральном выражении меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Медианная цена смартфона за январь—сентябрь 2026 года составила 22 304 руб. — на 4% ниже, чем за аналогичный период 2025 года, по данным компании «Платформа ОФД».

В деньгах на рынке действительно традиционно лидирует Apple, подтвердил директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов. Samsung занимает второе место с долей 22,2%, Xiaomi — около 14%, а Tecno — 7%, добавил он. В штуках тем не менее наиболее существенную часть рынка занимают бюджетные китайские бренды — Xiaomi, Redmi, POCO, Tecno и другие, добавил он. С появлением нового поколения iPhone 18, презентация которого прошла 9 сентября, ситуация может кратковременно измениться, подчеркнул господин Самойлов. После выхода iPhone 17 российские реселлеры отмечали рост предзаказов на 66% относительно предыдущего поколения.

Подробнее — в материале «Ъ» «iPhone дороже денег»