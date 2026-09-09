iPhone дороже денег

При общем сокращении рынка смартфонов в России на 11% наибольшим спросом продолжает пользоваться техника Apple. С января по сентябрь 2026 года было куплено около 700 тыс. различных моделей iPhone. Однако выпуск новых моделей смартфонов этой компании в 2026 году вряд ли оживит рынок, несмотря на повышение цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

С января по сентябрь 2026 года в России было продано около 700 тыс. различных моделей iPhone на общую сумму 61 млрд руб. Они заняли примерно 4,9% всех продаж смартфонов в натуральном выражении и 30% в денежном. В аналогичный период 2025 года iPhone занимал 3,7% и 27% рынка соответственно. Такими данными поделились в «М.Видео». Весь рынок смартфонов в России, по данным компании, продолжает сокращаться: с января по сентябрь 2026 года в России было продано 14,4 млн смартфонов на 370 млрд руб., что на 5,9% в денежном и на 11% в натуральном выражении меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Медианная цена смартфона за январь—сентябрь 2026 года составила 22 304 руб. — на 4% ниже, чем за аналогичный период 2025 года, по данным компании «Платформа ОФД».

В деньгах на рынке действительно традиционно лидирует Apple, подтвердил директор практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Роман Самойлов. Samsung занимает второе место с долей 22,2%, Xiaomi — около 14%, а Tecno — 7%, добавил он. В штуках тем не менее наиболее существенную часть рынка занимают бюджетные китайские бренды — Xiaomi, Redmi, POCO, Tecno и другие, добавил он. С появлением нового поколения iPhone 18, презентация которого прошла 9 сентября, ситуация может кратковременно измениться, подчеркнул господин Самойлов. После выхода iPhone 17 российские реселлеры отмечали рост предзаказов на 66% относительно предыдущего поколения.

9 сентября 2026 года прошла презентация новых устройств Apple. Как отмечает руководитель категории «Смартфоны» компании RWB Илья Новиков, новый форм-фактор в виде раскладного телефона может придать импульс продажам смартфонов, но общий прирост может быть скромнее, чем в прошлом году. Краткосрочный рост рынка может составлять от 30% до 50% в денежном выражении, по его оценке. Однако Apple, кроме того, объявила о повышении цен на смартфоны после выхода устройств нового поколения, а значит, новинки могут пользоваться меньшим спросом.

700 тысяч моделей iPhone на 61 млрд руб. было продано в России с января по сентябрь 2026 года.

Продажи складных смартфонов в России в первом полугодии 2026 года составили 53 тыс. устройств на общую сумму 4,84 млрд руб. За четыре года категории выросла более чем в два раза в количественном выражении, а средняя стоимость складного смартфона снизилась почти на четверть — со 121,6 тыс. до 90,7 тыс. руб., добавил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин. Складной форм-фактор становится все менее экзотическим, говорит руководитель группы закупок Telecom Mobile компании «Ситилинк» Александр Януш. За последние годы сегмент заметно «повзрослел»: стали надежнее механизмы, лучше экраны, продуманнее софт, рассуждает он.

Сейчас спрос на iPhone в России снижается, поскольку возникают проблемы с доступностью и обновлением приложений, утверждает старший бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк.

Если не принимать во внимание складной форм-фактор, то заметных инноваций в новом поколении устройств нет, а самое большое и привлекающее внимание нововведение — цветовая палитра корпусов, говорит он. Тем не менее ожидаемый складной телефон — первый в истории бренда, поэтому на старте интерес будет большим.

Общий спрос на смартфоны при этом, вероятно, продолжит снижаться до конца 2026 года вне зависимости от выпускаемых новинок, говорит господин Махлаюк. До конца года актуальным будет тренд на сокращение избыточного ассортимента, считает он. Уже сейчас производители снижают объемы поставок в Россию и концентрируются на наиболее востребованных и хорошо продающихся моделях, резюмировал эксперт.

Ника Сизова