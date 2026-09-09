Минфин провел два аукциона гособлигаций с постоянным купоном

Минфин 9 сентября предложил инвесторам два выпуска ОФЗ с постоянным купоном. В последний раз такие бумаги министерство размещало более двух месяцев назад. С учетом двухмесячной паузы, за время которой выплаты по госбумагам составили почти 280 млрд руб., результаты аукционов выглядят слабыми. Суммарный спрос составил менее 165 млрд руб., на 8% хуже последнего двойного аукциона, состоявшегося в середине июня. При этом доля удовлетворенных заявок едва превысила половину (52,7%), а объем размещения упал на 28%, до 86,7 млрд руб.

Конъюнктура рынка ОФЗ на фоне сохраняющихся инфляционных рисков осталась негативной, а новое предложение бондов с фиксированной ставкой оказало на рынок дополнительное давление. В таких условиях Минфину будет сложно выполнить годовые планы по заимствованию одними облигациями с фиксированным купоном, даже несмотря на улучшение ситуации с бюджетом.

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