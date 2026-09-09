Фиксированная ставка дается с трудом

Впервые за почти три месяца Минфин провел сразу два аукциона гособлигаций с постоянным купоном. Несмотря на длительную паузу в размещении, суммарный спрос составил лишь 165 млрд руб., уступив результату середины июня. Эмитент удовлетворил лишь половину поданных заявок. При этом инвесторы запросили повышенную премию от Минфина, так как уверены в том, что в пятницу ЦБ оставит ставку неизменной. С учетом дефицита бюджета, который с начала года достиг 2,5%, участники рынка ждут новых аукционов с ОФЗ с переменным купоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Минфин 9 сентября предложил инвесторам два выпуска ОФЗ с постоянным купоном. В последний раз такие бумаги министерство размещало более двух месяцев назад. Но затем из-за возросшей волатильности на вторичном рынке эмитент взял паузу в их размещении. При этом неделю назад он вышел на долговой рынок с флоатерами, которые пользовались высоким спросом (см. “Ъ” от 3 сентября). Возвращение же к практике размещений ОФЗ-ПД — ожидаемый шаг, так как Минфин неоднократно заявлял, что оно более предпочтительно. «Флоатеры несут процентный риск для эмитента. Минфин же хочет снизить его, для чего старается снижать и долю флоатеров в общем объеме ОФЗ»,— отмечает руководитель направления аналитики по долговым рынкам Альфа-банка Мария Радченко.

С учетом двухмесячной паузы, за время которой выплаты по госбумагам составили почти 280 млрд руб., результаты аукционов выглядят слабыми. Суммарный спрос составил менее 165 млрд руб., на 8% хуже последнего двойного аукциона, состоявшегося в середине июня. При этом доля удовлетворенных заявок едва превысила половину (52,7%), а объем размещения упал на 28%, до 86,7 млрд руб.

Но даже такой результат потребовал от Минфина повышенной щедрости. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении пятилетнего выпуска (средневзвешенная доходность — 15,45% годовых) премия к вторичному рынку составила 14 базисных пунктов (б. п.), при размещении 13-летнего выпуска (15,97% годовых) — 12 б. п. В июне аналогичные бумаги размещались с премиями 2–6 б. п.

Конъюнктура рынка ОФЗ на фоне сохраняющихся инфляционных рисков осталась негативной, а новое предложение бондов с фиксированной ставкой оказало на рынок дополнительное давление.

С начала недели индекс гособлигаций RGBI снизился на 0,3% и вернулся к значениям конца августа. «Тот факт, что Минфин дал большую премию, может сигнализировать рынку, что ведомство готово продолжить размещения по повышенным доходностям, что явно не будет способствовать росту котировок ОФЗ»,— считает госпожа Радченко.

Не способствуют рыночной конъюнктуре и ожидания в отношении заседания Банка России по ключевой ставке 11 сентября. По оценке аналитиков УК ПСБ, с вероятностью 80% ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14%. «Есть небольшой шанс, что регулятор снизит ставку на 0,25 процентного пункта, если публикуемые в четверг результаты ежемесячного мониторинга предприятий покажут ухудшение настроений бизнеса, а также с учетом предстоящих выборов в Госдуму»,— отмечает начальник аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов. Однако сигнал со стороны регулятора, скорее всего, «останется нейтральным», считает эксперт.

В таких условиях Минфину будет сложно выполнить годовые планы по заимствованию одними облигациями с фиксированным купоном, даже несмотря на улучшение ситуации с бюджетом.

По предварительным оценкам министерства, за восемь месяцев 2026 года дефицит федерального бюджета сократился до 5,8 трлн руб., а непосредственно в августе был зафиксирован профицит в размере 660 млрд руб. Однако, как считает Александр Головцов, для финансирования дефицита могут потребоваться заимствования на долговом рынке еще как минимум на 3 трлн руб. до конца года.

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Разместить такой объем одними ОФЗ с фиксированным купоном нереалистично — такой объем был размещен за предыдущие восемь месяцев. Тем более что навес предложения будет давить на ставки. Поэтому, как отмечает старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский, министерство будет искать компромисс с участниками рынка, балансируя между разными видами предлагаемых инструментов. «Скорее всего, Минфин может предложить рынку флоатер ближе к концу года, в случае если спрос на выпуски с фиксированным купоном сократится»,— отмечает господин Камышанский.

Виталий Гайдаев