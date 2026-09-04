Предприятия «Черкизово» в Черноземье сократили экспорт на 30% в первом полугодии

Группа «Черкизово», имеющая активы во всех регионах Черноземья, сократила экспорт продукции с предприятий из макрорегиона в первом полугодии 2026 года на 30% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в самой группе, не раскрывая абсолютных цифр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мясоперерабатывающее предприятие «Черкизово» в Белгороде

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Мясоперерабатывающее предприятие «Черкизово» в Белгороде

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

За этот период экспорт мяса курицы с предприятий группы в Черноземье упал на 50%, в то время как поставки продукции из свинины, напротив, выросли — на те же 50%.

«Данная динамика обусловлена, с одной стороны, введенными властями Китая ограничениями на поставки куриного мяса с российских предприятий, а с другой — необходимостью увеличивать объемы отгрузок курицы на внутренний рынок»,— пояснили в «Черкизово».

На прошлой неделе группа сообщила, что совокупный объем ее продаж в первом полугодии сократился на 1% год к году — до 656 тыс. т. Это произошло на фоне снижения экспортных поставок на 10% — главным образом из-за приостановки аккредитации ряда российских предприятий, включая площадки «Черкизово», властями Китая.

Как сообщал «Ъ» со ссылкой на источник на птицеводческом рынке, тенденция является общей. В январе—мае российские производители суммарно отправили за рубеж 140 тыс. т мяса курятины, что меньше год к году на 26,3%.

В середине июля «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что «Черкизово» хочет построить научный центр в Воронежской области. Планируется, что на его базе объединят практические исследования по технологиям выращивания родительского и бройлерного поголовья, а также инкубации.

Егор Якимов