Стоимость меди побила очередной рекорд
Цены на медь поднялись до очередного исторического максимума: стоимость металла достигла $14 848 за тонну. Текущий всплеск цен на медь по большей части связан с неопределенностью вокруг тарифной политики США, что приводит к рекордному импорту металла в страну. В частности, запасы меди на бирже СОМЕХ находятся на максимумах и превышают 765 тыс. тонн при годовом потреблении 1,7–2 млн тонн, поясняет старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев.
Акции одного из крупнейших российских производителей меди, «Норникеля», отреагировали на скачок цен на металл ростом. За неделю стоимость бумаг компании выросла на 6,17%, до 135,2 руб. Медь обеспечивает наибольшую долю выручки «Норникеля» — более трети — и сейчас компания зарабатывает рекордные деньги от продажи этого металла, говорит господин Алиев. Рынок меди фундаментально выглядит очень привлекательно, подтверждают в компании. Другие производители меди не ответили на вопросы “Ъ”.
Подробнее — в материале «Ъ» «Металлы потянуло вверх»
Высокие запасы на COMEX в этом случае не означают избыток меди на мировом рынке. Ожидание американских пошлин перенаправляет физические поставки в США, тогда как Европа и Азия сталкиваются с меньшей доступностью металла; если американским плавильщикам приходится замещать готовую медь концентратом, конкуренция за сырье дополнительно ограничивает выпуск катодной меди за пределами США.
Устойчивость такого скачка зависит от того, превратятся ли тарифные ожидания в действующие ограничения. США ввозят значительную долю меди — около 30% — из Чили, Канады и Перу, а медеплавильных мощностей в стране всего два, поэтому в страну ввозится именно рафинированная медь, а не концентрат; в 2025 году власти отказались от ранее заявленной пошлины 50%, но Минторг рекомендовал ставку 15% с 2027 года и 30% с 2028 года. При введении Section 232 может закрепиться премия COMEX к LME и разделение мирового рынка: американские склады будут пополняться, а на других рынках сохранится дефицит, поддерживающий цены.