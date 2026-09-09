Стоимость меди побила очередной рекорд

Цены на медь поднялись до очередного исторического максимума: стоимость металла достигла $14 848 за тонну. Текущий всплеск цен на медь по большей части связан с неопределенностью вокруг тарифной политики США, что приводит к рекордному импорту металла в страну. В частности, запасы меди на бирже СОМЕХ находятся на максимумах и превышают 765 тыс. тонн при годовом потреблении 1,7–2 млн тонн, поясняет старший аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев.

Акции одного из крупнейших российских производителей меди, «Норникеля», отреагировали на скачок цен на металл ростом. За неделю стоимость бумаг компании выросла на 6,17%, до 135,2 руб. Медь обеспечивает наибольшую долю выручки «Норникеля» — более трети — и сейчас компания зарабатывает рекордные деньги от продажи этого металла, говорит господин Алиев. Рынок меди фундаментально выглядит очень привлекательно, подтверждают в компании. Другие производители меди не ответили на вопросы “Ъ”.

Подробнее — в материале «Ъ» «Металлы потянуло вверх»