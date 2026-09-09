Главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову дали 12 лет строгого режима

12 лет заключения в колонии строгого режима, лишение звания генерал-лейтенанта запаса и трех орденов — так закончился процесс над бывшим начальником управления кадров Минобороны России Юрием Кузнецовым. 9 сентября он был признан виновным в получении взятки от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде дома с земельным участком, стоимость которого четыре раза менялась за время следствия и суда и под конец разбирательства составила 62 млн руб. Защита считает, что обвинение не доказано, и намерена обжаловать приговор.

Поддержать подсудимых Юрия Кузнецова и Леву Мартиросяна в 235-й гарнизонный военный суд приехали близкие родственники. Увидев свою жену и двух дочерей с грудными детьми (обе синхронно ушли в декрет), господин Кузнецов принялся радостно кивать и улыбаться им. Группу поддержки господина Мартиросяна составляли два сына, племянник и жена.

Оглашение приговора заняло считаные минуты. 57-летний господин Кузнецов был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, а 55-летний господин Мартиросян — в ее даче (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Первому суд назначил двенадцать лет со штрафом, двукратным сумме взятки (125 млн 349 тыс. руб.), второму — десять лет восемь месяцев заключения со штрафом, однократным взятке,— 62 млн 674 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генерал Кузнецов разжалован в заключенные»