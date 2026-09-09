Без уважения к избирателю

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пожаловалась на кандидатов в депутаты Госдумы, которые игнорируют участие в дебатах в бесплатном теле- и радиоэфире. По ее данным, в шести регионах совместные агитационные мероприятия пришлось отменить, поскольку на них просто никто не пришел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Председатель ЦИК России Элла Памфилова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На заседании Центризбирком 9 сентября глава ЦИК Элла Памфилова пожаловалась на кандидатов в депутаты Госдумы, которые игнорируют дебаты в бесплатном теле- и радиоэфире. По ее словам, в Архангельске и Пскове на них пришел всего один кандидат. Но и это не предел: в Карелии, Башкирии, Крыму, Рязанской, Тульской и Ленинградской областях зафиксированы случаи, когда на дебаты не пришел вообще никто — а ведь государство выделило на них время, возмутилась председатель ЦИКа. Это очень нехорошо, потому что дебаты — не только возможность увеличить число сторонников, но и демонстрация уважения к избирателям, подчеркнула Элла Памфилова: «Призываю максимально использовать все возможности, которые предоставляет государство. В ваших же интересах, интересах избирателей покажите себя во всей красе, это делает избирательную кампанию более интересной».

В свою очередь, положительную тенденцию она увидела в резком сокращении числа жалоб на принуждение к голосованию. Если в аналогичный период кампании 2021 года в ЦИК поступило 70 обращений на эту тему, то в ходе нынешних выборов — только 12. Несколько из них в ЦИКе сочли заслуживающими внимания и переадресовали руководителям регионов.

Кроме того, ЦИК на заседании дал право провести досрочное голосование в Триполи (Ливия), Гюмри (Армения) и Хошимине (Вьетнам). Это сделано по ходатайству местных избиркомов: в Ливии 18 сентября — это государственный праздник и выходной день, в Гюмри комиссия будет функционировать на погранзаставе в 60 км от города, а во Вьетнаме организованно отдать свои голоса собираются около 100 россиян, работающих вахтовым методом на одном из предприятий.

Также Центризбирком ликвидировал избирательный участок в немецком Бонне. Как пояснил член комиссии Павел Андреев, решение вызвано недружественными действиями властей ФРГ, закрывших консульство РФ в этом городе. Тем же постановлением комиссия увеличила с 35 до 50 число зарубежных участков в Абхазии. Всего голосование избирателей, находящихся за пределами РФ, будет организовано на 333 участках в 152 странах, в том числе на 7 участках на территории Байконура.

Затем председатель ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что 9 и 10 сентября в рамках пятой общесистемной тренировки по использованию ГАС «Выборы» начнется тестовое дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В нем смогут принять участие все, кто подал заявки на участие в ДЭГ,— уже более 3 млн избирателей. В тренировке будут задействованы все 2885 территориальных избирательных комиссии в 89 регионах. Им предстоит отработать ввод и обработку около 300 тыс. итоговых протоколов голосования. Кроме того, в 32 регионах будут отрабатывать действия по заверению протоколов и сводных таблиц с итогами голосования электронными цифровыми подписями членов избиркомов (в общей сложности около 500 документов). Это новая технология, и она применяется впервые, подчеркнула председатель ЦИКа.

Анастасия Корня