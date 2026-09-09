Ресторатор попал под критика

Неожиданный и давно не виданный скандал произошел на открытии ресторана «Vаниль» в центре Москвы напротив храма Христа Спасителя. При стечении светской публики заведение Аркадия Новикова и Светланы Бондарчук ознаменовала драка: ресторатор Антон Пинский вступил в бой с фуд-блогером Ильей Трапезником. Результатом, по уверению сторон, стали ушибы, сломанное ребро, порванная рубашка и размышления об исках друг к другу. Драка стала темой вечера в светских соцсетях: порядком отвыкшая от мордобоя на таких мероприятиях публика радостно судачила о потере рестораном «Кофемания» статуса главного места ВИП-разборок.

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Фото: Vаниль Ресторан Vаниль

Фото: Vаниль

Ресторан «Vаниль» заработал на Остоженке в 2001 году и был одним из первых светских заведений в столице сравнительно современного формата. Его открыли режиссер Федор Бондарчук и рестораторы Аркадий Новиков и Степан Михалков. Соавтор этих строк как-то наблюдал чинно обедающего здесь деда последнего, поэта Сергея Михалкова со спутницей. «Интерьер “Vанили” — высочайший образец fusion, столь модного в этом сезоне»,— сообщал “Ъ” перед его открытием, а гораздо позже отчитывался, что во времена расцвета ресторана «в моде было демонстрационное потребление и люди хотели сидеть в огромных окнах на зависть прохожим».

«Vаниль» проработал больше 20 лет. На некоторое время вывеску поменяли на итальянский Cavalieri, но затем господин Новиков решил вернуться к корням — в компании с блогером Светланой Бондарчук. Явка на переоткрытии «Vанили» вышла недурной: Эвелина Хромченко, Оксана Лаврентьева, Снежанна Георгиева, Ляйсан Утяшева и другие видные дамы пришли отведать итальянской кухни шефа Джакомо Ломбарди и выразить почтение совладельцам.

Но вечеринка запомнилась не яствами, а яркой встречей фуд-блогера Ильи Трапезника и ресторатора Антона Пинского.

То, что ничего хорошего из этого не выйдет, блогер, по его словам, догадался сразу, попытавшись при появлении ресторатора в его поле зрения слиться со стеной и уставиться в телефон. Но Антон Пинский, как утверждает Илья Трапезник в своем телеграм-канале, сразу взял его за шею и стал наговаривать нецензурные гадости. При переходе на личности родителей блогера, как заявляет последний, у него «слетела крыша» и «дальше он не помнит».

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Фото: Олег Зотов Антон Пинский

Фото: Олег Зотов

Супруга Антона Пинского Елена Пинская лишь скупо подтвердила “Ъ”, что причиной склоки был «разговор». Как бы там ни было, дело кончилось мордобоем.

Обратившийся по его итогам в травмпункт Антон Пинский утверждает, что у него диагностировали ушиб мягких тканей головы, левого локтевого сустава, грудной клетки и перелом девятого ребра. Илья Трапезник отделался разбитой губой и порванной рубашкой.

Причем, описывая это в блоге, фуд-критик не забыл упомянуть, какой именно марки была последняя.

Подобная активность, надо сказать, на вечеринках в столичных ресторанах происходит в последнее время довольно редко. Видимо, поэтому в светских соцсетях стали судачить о драке немедленно и крайне активно. В ход шли воспоминания о битвах, в том числе с участием журналистов, двадцатилетней давности (например, в ресторане «Маяк»), а также стихи и частушки с мотивом «Хоть я ростом и не вышел, в драке с Пинским все же выжил». Популярностью пользовалась и шутка о том, что ресторан «Кофемания» после такого окончательно потерял звание главного места для ВИП-разборок. В филиале этого заведения на Никитской улице, напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2018 году отлупили чиновников, что кончилось для спортсменов тюремными сроками. А в прошлом году на той же площадке дрался другой футболист — Федор Смолов, но до тюрьмы дело не дошло: стороны конфликта примирились.

Между тем участники нынешнего мероприятия еще только размышляют о последствиях.

Правда, Илья Трапезник заявил “Ъ”, что подавать судебный иск не планирует: «Его претензии к моим постам о его ресторанах. Ситуация не разрешилась никак».

Тогда как супруга ресторатора Елена Пинская сказала “Ъ”, что после обращения ее мужа в травмпункт информация «автоматически ушла в полицию» и правоохранительные органы «проводят проверку».

Примечательно, что 10 сентября должно состояться открытие флагманского заведения Антона Пинского — ресторана Grand Ava Bistro на Никитской улице. Предположение о переносе этого мероприятия в связи с инцидентом Елена Пинская отмела сразу, заверив, что открытие, конечно, состоится: «Всех ждем».

Александр Воронов, Мария Барановская