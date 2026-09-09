Российская нефть Urals в августе подорожала на 16%

Российская нефть Urals в августе подорожала до $60,72–69,72 за баррель (FOB порты России), следует из обзора Argus. Августовские партии торговались существенно выше установленного Евросоюзом ценового потолка $44,1 за баррель. Дисконты на партии Urals в августе сократились до $21–30 за баррель против $23–31 за баррель месяцем ранее (FOB порты РФ). Поддержку ценам, отмечают аналитики, оказал рост спроса в Индии и Китае.

Старший аналитик «Эйлер» Андрей Полищук связывает рост цен с дефицитом нефти на мировом рынке. По его оценке, сокращение запасов в США и рост китайского импорта поддерживают котировки. При дальнейшем росте импорта КНР и ограничении ближневосточных поставок Brent может подорожать, а дисконт российской нефти — сократиться, прежде всего на восточном направлении.

Подробности — в материале «Дисконты под огнем».