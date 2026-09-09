Дисконты под огнем

Стоимость российской нефти Urals в августе увеличилась на 16% по сравнению с июлем, до $60,72–69,72 за баррель, а в первую неделю сентября превысила $80 за баррель. Поддержку российской нефти обеспечил растущий спрос в Индии и Китае в условиях сокращения ближневосточных поставок. Высокие цены на российский сорт нефти в сентябре—октябре сохранятся благодаря ограниченному предложению и геополитическим рискам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российская нефть Urals в августе подорожала в среднем на 16% к июлю, до $60,72–69,72 за баррель (FOB порты России), следует из обзора Argus. Августовские партии торговались существенно выше установленного Евросоюзом ценового потолка $44,1 за баррель. ЕС ранее ввел этот лимит сроком на год: российские грузы лишаются доступа к услугам европейских шиппинговых и страховых компаний при экспорте сырья из РФ по ценам выше потолка.

Дисконты на партии Urals в августе сократились до $21–30 за баррель против $23–31 за баррель месяцем ранее (FOB порты РФ). Поддержку ценам, отмечают аналитики, оказал рост спроса в Индии и Китае.

Скидки на августовские партии Urals в портах РФ сократились в том числе благодаря оживлению спроса со стороны конечных потребителей после очередного сокращения поставок из стран Ближнего Востока, указывается в обзоре.

Особенно заметно цены выросли на партии с поставкой в Индию. По данным Argus, цена на сорт с отгрузкой в августе и доставкой на Западное побережье Индии (DAP Западное побережье Индии) в сентябре выросла в среднем на $6,07, до скидки $4,09 за баррель к Dated Brent. Некоторые партии со срочной поставкой продавались даже с премиями $4–5 за баррель, указывают аналитики со ссылкой на участников рынка. Дисконты на Urals с доставкой в порты провинции Шаньдун (DAP Шаньдун) в сентябре сократились на $1,58, до $3,20 за баррель к ноябрьским фьючерсам Brent.

На 8,8 доллара в среднем подорожал баррель августовских партий Urals по сравнению с июльскими.

Reuters, опираясь на данные LSEG, в свою очередь, фиксирует рост стоимости Urals в портах Балтики и Черного моря в первую неделю сентября — она укрепилась выше $80 за баррель впервые с 4 июня. Как напоминает агентство, среднемесячная цена Urals поднималась выше $80 за баррель в апреле и мае из-за конфликта между США и Ираном, но в летние месяцы держалась ниже $70. Текущий взлет произошел вместе с повышением мировых цен, которые достигли максимумов после того, как хуситы обстреляли энергообъекты и города в Саудовской Аравии, а Иран пригрозил США экономической войной.

Старший аналитик «Эйлер» Андрей Полищук связывает рост цен с дефицитом нефти на мировом рынке. По его оценке, сокращение запасов в США и рост китайского импорта поддерживают котировки.

При дальнейшем росте импорта КНР и ограничении ближневосточных поставок Brent может подорожать, а дисконт российской нефти — сократиться, прежде всего на восточном направлении.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков объясняет рост цены Urals конкуренцией между Китаем и Индией за российское сырье после сокращения ближневосточных поставок. По его оценке, основные конкуренты России в Азии — Ирак, Саудовская Аравия и ОАЭ — сейчас поставляют нефть в ограниченных объемах. Издержки российских экспортеров, включая страхование и доставку, эксперт оценивает в $20–25 за баррель. В сентябре—октябре, считает господин Юшков, цены могут продолжить расти из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Премии $4–5 за баррель на срочные поставки в Индию отражают нехватку доступных объемов и повышенные логистические риски, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. При этом, указывает он, речь идет о спотовых партиях, поэтому их цены не следует напрямую переносить на долгосрочные контракты. В сентябре—октябре Urals может находиться в диапазоне $65–75 за баррель, считает господин Скрябин. При сохранении геополитических рисков быстрой коррекции он не ожидает.

Ольга Озембловская