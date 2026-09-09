Метро Москвы продлят по семи направлениям до 2035 года

Московское метро будет серьезно расширено за пределы административных границ столицы. Семь линий будут продлены в подмосковные города, включая Мытищи, Балашиху, Химки и Одинцово. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что проект будет «сложным и емким». Подмосковные власти уже заявили, что начали подготовку территории — стройка начнется ориентировочно после 2028 года. Часть линий планировалось к продлению еще в 1970-х годах, обращает внимание эксперт.

О том, что московское метро будет продлеваться в 2030–2035 годах за пределы административных границ города, столичный мэр Сергей Собянин заявил 9 сентября во время посещения завода «Метровагонмаш» вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Господин Собянин напомнил, что программа расширения подземки до 2030 года уже выполняется (включает в себя строительство трех новых веток и ряда станций). «Пора принимать решение, как будет развиваться метро после 2030 года. По предварительным планам, которые мы наметили с Московской областью, Московский метрополитен выйдет с семью линиями за пределы МКАД и будет обслуживать городские округа, которые находятся вокруг МКАД»,— заявил мэр. Подземку, сказал он, планируют продлить в Мытищи, Красногорск, Химки, Одинцово, Балашиху и Ленинский городской округ. «Это крупнейшие округа, которые, конечно, тесно связаны с Москвой, и Москва с ними тесно связана,— отметил Сергей Собянин.— Мы с Андреем Юрьевичем (Воробьевым.— “Ъ”) давно об этом говорили, давно планировали этот проект. Сегодня мы приблизились к его реальному воплощению».

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