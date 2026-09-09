В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, который ожидается 10 сентября. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 22:00 четверга, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Петербурга призвали автомобилистов и пешеходов соблюдать осторожность

Фото: Андрей Олейников / Коммерсантъ Власти Петербурга призвали автомобилистов и пешеходов соблюдать осторожность

Фото: Андрей Олейников / Коммерсантъ

«Желтый» уровень является вторым из четырех уровней погодной опасности и означает потенциально опасные погодные условия. Власти Петербурга призвали автомобилистов и пешеходов соблюдать осторожность.

Ранее, 4 сентября, Петербург оказался под влиянием циклона, который принес в город рекордное для сентября количество осадков. За сутки выпало 44 мм дождя — 77% месячной нормы. Предыдущий суточный максимум сентября составлял 34 мм и был установлен в 1912 году.

После ливня десятки автомобилистов в Приморском районе обнаружили пропавшие государственные регистрационные номера.

Карина Дроздецкая