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В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя, который ожидается 10 сентября. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 22:00 четверга, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти Петербурга призвали автомобилистов и пешеходов соблюдать осторожность

Власти Петербурга призвали автомобилистов и пешеходов соблюдать осторожность

Фото: Андрей Олейников / Коммерсантъ

Власти Петербурга призвали автомобилистов и пешеходов соблюдать осторожность

Фото: Андрей Олейников / Коммерсантъ

«Желтый» уровень является вторым из четырех уровней погодной опасности и означает потенциально опасные погодные условия. Власти Петербурга призвали автомобилистов и пешеходов соблюдать осторожность.

Ранее, 4 сентября, Петербург оказался под влиянием циклона, который принес в город рекордное для сентября количество осадков. За сутки выпало 44 мм дождя — 77% месячной нормы. Предыдущий суточный максимум сентября составлял 34 мм и был установлен в 1912 году.

После ливня десятки автомобилистов в Приморском районе обнаружили пропавшие государственные регистрационные номера.

Карина Дроздецкая

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