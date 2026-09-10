Референдум по КРТ не прошел апелляцию

Второй апелляционный суд общей юрисдикции 9 сентября оставил без удовлетворения жалобу противников петербургского закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Они обжаловали июньское решение городского суда Петербурга, который подтвердил отказ горизбиркома регистрировать инициативную группу по проведению референдума об отмене законодательства о КРТ. Общественники настаивали, что ошибки в документах отдельных участников не могут быть основанием для отказа всей группе, поскольку число граждан, к данным которых претензий не возникло, все равно превышало установленный законом минимум. В ГИК отвечали, что представленные документы не позволяют достоверно установить состав инициативной группы. Определение может быть обжаловано в Верховном суде РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Собрание инициативной группы противников КРТ прошло 18 апреля в отеле «Москва». В нем приняли участие 470 человек при необходимом минимуме в 300

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ Собрание инициативной группы противников КРТ прошло 18 апреля в отеле «Москва». В нем приняли участие 470 человек при необходимом минимуме в 300

Фото: Андрей Бок / Коммерсантъ

Административным истцом выступил лидер движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров, его интересы представлял юрист Иван Попов. От ГИК в заседании участвовал заместитель председателя комиссии Олег Зацепа. Поддержать господина Кострова пришли около 15 общественников. Господин Попов отмечал, что даже после исключения участников, к сведениям о которых возникли вопросы, в группе оставалось более необходимых 300 человек. Ярослав Костров заявил, что действующий закон о КРТ должен быть отменен, а новый — разработан с учетом мнения жителей. По его словам, программа может затронуть около миллиона петербуржцев.

Олег Зацепа просил оставить решение первой инстанции без изменения. По его словам, из представленного протокола нельзя однозначно установить личности всех 470 участников собрания, кроме того, тексты протокола и ходатайства различались. Позицию ГИК поддержали представитель Заксобрания и прокурор. Последняя указала, что доводы жалобы основаны на неверном толковании законодательства.

В петербургском «Яблоке» после решения суда заявили, что референдум по КРТ должен состояться. Юрист партии Виталий Исаков назвал подход горизбиркома к регистрации инициативной группы «сугубо формальным» и заявил, что избирательные комиссии должны создавать условия для волеизъявления граждан, а не препятствовать ему. Единственным членом ГИК, проголосовавшим в апреле против отказа в регистрации группы, был делегированный «Яблоком» Павел Шапчиц.

Собрание инициативной группы противников КРТ прошло 18 апреля в отеле «Москва». В нем приняли участие 470 человек при необходимом минимуме в 300. На референдум предлагалось вынести вопрос об отмене принятых в 2022 и 2025 годах петербургских законов о КРТ. 30 апреля горизбирком отказался регистрировать группу, сославшись на ошибки в документах и другие недостатки оформления. К ходатайству были приложены 469 подписей, сведения по 457 участникам комиссия сочла достоверными. За отказ проголосовали 12 членов ГИК, против — один.

Ярослав Костров оспорил решение комиссии в городском суде, потребовав повторно рассмотреть ходатайство. 9 июня суд встал на сторону горизбиркома. Общественники указывали, что ошибки нескольких участников не должны влиять на остальных, поскольку число корректно оформивших документы граждан значительно превышало установленный минимум.

Петербургский закон о КРТ был принят летом 2022 года по инициативе губернатора Александра Беглова. Он предусматривает возможность комплексного развития кварталов с типовыми панельными домами, в том числе построенными в 1957–1970 годах. Закон вызвал массовое недовольство жителей, после чего его действие осенью 2022 года приостановили. Попытка 570 петербуржцев оспорить его в судах успехом не увенчалась — в 2023 году их требования не поддержал Верховный суд.

После изменений федерального законодательства в декабре 2025 года Заксобрание приняло новую редакцию городского закона, а с 1 января 2026 года мораторий прекратил действовать. Теперь для включения дома в КРТ требуется поддержка двух третей собственников. Если общее собрание не проводилось, включать дом в программу нельзя. Новое жилье должно предоставляться в пределах того же или соседнего муниципального образования, а переселение в другую часть города возможно только с письменного согласия собственника. Противники КРТ считают эти гарантии недостаточными. В частности, закон не обязывает предоставлять именно равнозначное жилье и не устанавливает жестких критериев износа домов, которые могут попасть под программу.

Практическая реализация жилого КРТ в Петербурге пока не началась. В январе вице-губернатор Николай Линченко сообщал, что в действующих Правилах землепользования и застройки не определено ни одной территории для КРТ жилой застройки. Без установления таких зон запуск проектов невозможен.

Полина Пучкова