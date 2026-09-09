В Петербурге запретили ввоз 175 тонн токсичного арахиса из Парагвая

В морском порту Санкт-Петербурга запретили ввоз партии очищенного арахиса из Парагвая весом 175 тонн из-за превышения содержания афлатоксина B1. Груз вернули отправителю, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Нарушение выявили специалисты управления при контроле импортной продукции. Лабораторное исследование образца, проведенное Санкт-Петербургским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК», показало превышение допустимого уровня по показателю «микотоксины — афлатоксин B1».

В соответствии с российским законодательством ввоз партии был запрещен. Россельхознадзор оформил возврат 175 тонн арахиса отправителю.

Афлатоксин B1 относится к токсинам, которые вырабатывают некоторые виды плесневых грибов рода Aspergillus. Эти вещества могут загрязнять, в частности, орехи, семена и зерновые культуры. Афлатоксин опасен для человека. У него целый «набор» вредных свойств, в частности вызывает сильную гепатотоксичность. При попадании в организм вещество нарушает работу печеночных клеток. В острых случаях возможны некроз, жировая инфильтрация, фиброз.

Карина Дроздецкая