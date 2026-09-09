В Севастополе началось досрочное голосование на выборах в Госдуму

Досрочное голосование на выборах в Государственную думу РФ и в муниципальные органы власти в Севастополе стартовало 9 сентября и продлится до 17 сентября включительно. Об этом сообщили “Ъ” в избирательной комиссии города-героя. 187 участков в городе-герое открыты и доступны для голосования. «Участковые избирательные комиссии уже начали свою работу. В будние дни проголосовать можно с 9:00 до 19:00, в выходные — с 10:00 до 16:00. В основные дни голосования избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00»,— уточнили в Севизбиркоме.

С 10 сентября в городе начнется голосование на дому. Граждане, желающие голосовать в таком формате, должны будут заранее обратиться в участковую избирательную комиссию с соответствующим заявлением или устным обращением. Такая возможность предусмотрена для избирателей, которые по уважительной причине не могут самостоятельно прийти на избирательный участок — например, по состоянию здоровья, инвалидности или в связи с необходимостью ухода за человеком, который не может быть оставлен без присмотра.

В Севастополе, Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае, где введено военное положение или средний уровень реагирования, досрочное голосование формально началось 28 августа и продлится до 17 сентября. Однако каждый регион самостоятельно выбирает дату старта процедуры. Единый день голосования на выборах депутатов Госдумы девятого созыва состоится с 18 по 20 сентября.

Александр Дремлюгин, Симферополь