S8 Capital продала «Дом.РФ» лифтовой бизнес
Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна продал бизнес по производству и обслуживанию лифтов — завод Meteor Lift и АО «Лифт Коннект», рассказал источник “Ъ”, знакомый с ходом сделки. Покупателем выступила госкомпания «Дом.РФ», владеющая Щербинским лифтостроительным заводом в Новой Москве. Это подтверждается данными ЕГРЮЛ, где сказано, что 9 сентября одна из структур компании — ООО УК «Метеор» — перешла «Дом.РФ».
В «Дом.РФ» и Meteor Lift подтвердили сделку. Покупатель отметил, что в ее периметр вошли производственные и сервисные подразделения. По мнению госкомпании, приобретение логично вписывается в стратегию группы с учетом опыта развития лифтостроительных активов.
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Практический смысл сделки — собрать у «Дом.РФ» два канала работы с заказчиками: Meteor Lift может продолжить выпускать оборудование для коммерческих застройщиков, тогда как Щербинский лифтостроительный завод будет ориентирован на поставки по госконтрактам. В результате активы дополняют друг друга не только по производственным площадкам, но и по типам спроса.
К производству добавляется сервисное направление, имеющее самостоятельную экономическую ценность: еще в 2023 году участник рынка оценивал стоимость установки лифта в полтора раза выше цены самого оборудования. Для «Дом.РФ» это означает присутствие в цепочке от выпуска техники до ее установки и обслуживания.
Возможности такой конструкции ограничены состоянием рынка. В январе—феврале 2026 года выпуск лифтов в России снизился на 40,3% год к году, а до 2030 года потребуется заменить около 90 тыс. лифтов; при этом на эти работы, по оценке Российского лифтового объединения, не хватает средств в фондах капитального ремонта и на спецсчетах.