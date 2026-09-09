S8 Capital продала «Дом.РФ» лифтовой бизнес

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл сделки — собрать у «Дом.РФ» два канала работы с заказчиками: Meteor Lift может продолжить выпускать оборудование для коммерческих застройщиков, тогда как Щербинский лифтостроительный завод будет ориентирован на поставки по госконтрактам. В результате активы дополняют друг друга не только по производственным площадкам, но и по типам спроса.

К производству добавляется сервисное направление, имеющее самостоятельную экономическую ценность: еще в 2023 году участник рынка оценивал стоимость установки лифта в полтора раза выше цены самого оборудования. Для «Дом.РФ» это означает присутствие в цепочке от выпуска техники до ее установки и обслуживания.

Возможности такой конструкции ограничены состоянием рынка. В январе—феврале 2026 года выпуск лифтов в России снизился на 40,3% год к году, а до 2030 года потребуется заменить около 90 тыс. лифтов; при этом на эти работы, по оценке Российского лифтового объединения, не хватает средств в фондах капитального ремонта и на спецсчетах.