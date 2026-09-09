Песков: Путин и Трамп не обсуждали смену состава американской делегации

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин во время телефонного звонка не обсуждали изменения в составе американской делегации на переговорах по Украине. Об этом Financial Times сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Газета привела комментарий господина Пескова в статье о возможном участии в переговорном процессе главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. При этом, отмечает FT, роль американского спецпосланника Стива Уиткоффа будет ограничена. По сведениям издания, визит главы ЦРУ в Москву говорит о его намерении занять более видную роль в урегулировании. А поездка Стива Уиткоффа и спецпосланника президента США Джареда Кушнера состоялась отчасти как попытка сохранить за собой роль в переговорном процессе.

Дмитрий Песков отметил, что во время поездки Владимир Путин не встречался с Джоном Рэтклиффом. По его словам, такие переговоры не планировались.

Джон Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. Он провел встречи с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и, как сообщала The New York Times, директором ФСБ Александром Бортниковым. По данным Axios, господин Рэтклифф предложил собеседникам провести трехстороннюю встречу между президентами США, Украины и России.