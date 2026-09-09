Андрей Плахов делится впечатлениями о конкурсе кинофестиваля в Венеции

На фестивале в Венеции уже показали большую часть конкурсной программы, включая обреченный на большой резонанс фильм «Дау». Справедливости ради заметим, что сомнительные сделки и компромиссы, в основном с собственной совестью, стали подспудным лейтмотивом всей программы.

Судьба одной конкретной женщины — Коры Ландау, жены гениального физика, оставившей после себя весьма откровенные мемуары,— стала начальным импульсом и к появлению фильма «Дау» Ильи Хржановского (признан в РФ иноагентом). Но замысел трансформировался в мегапроект с множеством персонажей и сюжетных ответвлений. И вот появился фильм, который можно считать матрицей всего проекта. Страшные бездны разверзаются в душах героев. Не только потому, что, подобно Оппенгеймеру, они несут ответственность за вступление человечества в ядерную эру. Но и потому, что рутиной их жизни становятся предательства, доносы, моральное разложение.

Подробности — в материале «Физические личины».