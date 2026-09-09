В Карелии завершается строительство туркомплекса «Нуозъярви» за 60,2 млн рублей

В деревне Крошнозеро Пряжинского района Карелии завершается реализация проекта гостиничного комплекса «Нуозъярви». Объем инвестиций в него составил 60,2 млн рублей, сообщил заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Олег Ермолаев.

В состав комплекса вошли мини-гостиница, ресторан карельской кухни, русская баня и сибирский чан с джакузи и светотерапией. На территории также оборудовали отапливаемые вольеры для животных, детский лабиринт из малины, огород и плодовый сад.

Комплекс уже прошел классификацию в соответствии с требованиями законодательства о туристской индустрии. Объекту присвоена категория «четыре звезды».

Проект реализует предприниматель из Ленинградской области Анастасия Энгельсон. Изначально деятельность велась в статусе индивидуального предпринимателя, в 2025 году было зарегистрировано ООО «Нуозъярви».

Карина Дроздецкая